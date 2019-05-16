شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى.. من لبنان البيض والفلافل والفول المدمس والمناقيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ الخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

السحور من لبنانالبيض المسلوق أو المقلى

مثل المصريين يفضل اللبنانين تناول وجبات خفيفة على السحور ومغذية وتعطى طاقة، البيض أحد الاختيارات الصحية التى تعزز صحة العظام، ويحتوي البيض على فيتامين د، وهو الفيتامين القابل للذوبان في الدهون وهو الذي يزيد من قوّة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

بيض مسلوق

الفول بالحمص

طبق الفول بالحمص من أشهر الأطباق فى السحور فى لبنان ، لأنه صعب الهضم والامتصاص ويزيد من طاقة الجسم ويعزز قدرته على التحمل لفترة طويلة خلال فترة الصيام، كما أنه يحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم.

Advertisements

يقوم الفول بتزويد الجسد بالبروتين النباتي الذي يفقده خلال فترة الصيام، مما يقلل التعب الناتج عن الصيام لأنه يضبط معدل السكر في الدم.

الفول بالحمص

الفلافل

تقدم الفلافل فى لبنان بالحمص وليس الفول ويعمل الحمص على امداد الجسم بالفيتامينات اللازمة له، ويخفض نسبة الكولسترول في الدم ، ولكن يوفر 100 جرام منه على 364 سعر حرارى ، بالإضافة إلى البرويتن