شكرا لقرائتكم خبر عن لو أول سنة صيام لطفلك..نصائح لوجبات غذائية عند الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عندما يتم تعويد الطفل علي الصيام علي الأم أن تبدأ صيامه تدريجيا في سن السادسة أو السابعة بصيامه لعدد ساعة أو ساعتين في اليوم، ولكن في حالة صيام طفلك ليوم كامل يقدم ”الخليج 365” للأمهات أفضل النصائح التي تحافظ علي صحة الاطفال خلال الصيام في رمضان، ذلك وفقا لموقع "health line".



تغذية الطفل

قدم التقرير بعض النصائح الهامة ومنها التالي:

-علي الأم أن تقدم للطفل ثلاث ثمرات من التمر وقت آذان المغرب، فالتمرغني بجميع العناصر الغذائية التي يفتقدها الجسم خلال ساعات الصيام.

-طبق الشوربة الدافيء من أفضل النصائح التي يجب أن تقدم للطفل فهي من الأطباق التي تعوض الجسم ما فقده من سوائل.

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صيام الاطفال

-طبق السلطة الخضراء من أهم الوجبات التي يجب أن يتناولها الطفل، فهو طبق مليء بجميع العناصر الغذائية الهامة لجسمك، ولذا لا غني عنها للكبار وللصغار.

-البروتين أي اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، فهي هامة في بناء عضلات الجسم للاطفال ولذا يجب عدم التهاون بها وينصح بتناولها.

-اما وجبة السحور يجب أن تحتوي علي كوب من الحليب وبيضة مسلوقة أو مقلية والجبن والخبز.