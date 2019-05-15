شكرا لقرائتكم خبر عن ظبط دوائك في رمضان..مريض الربو وبخاخة الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أيام الصيام قد يستغني بعض المصابين بمرض الربو عن العلاج بالبخاخ المخصص بحجة أنه من المفطرات، وهذا الأمر يعرض حياتهم للخطر ويتسبب في شعورهم بعدم القدرة علي التنفس بشكل صحيح وسليم، وخلال هذا التقرير نتعرف علي أفضل الأوقات التي ينصح بتناول مرضي الربو لبخاخة الدواء الخاصة بهم، وذلك وفقا لموقع " ncbi".

أوضح التقرير إلي أن بعض الاشخاص الذين يعانون من مرض الربو يتوقفون عن تناول البخاخة أثناء الصيام اعتقادا منهم أن أخذ البخاخة يفطرهم، وهذا الأمر غير صحيح بالمرة، لأن تناولك لعلاج الربو "البخاخة" لا يفطر.

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وأشار التقرير، أن أخذ بخاخة الربو لا تبطل الصيام ولا تسبب الإفطارلأن الدواء يدخل للجهاز التنفسي والرئة وليس لها علاقة بالدخول للجهازالهضمي والمعدة كالطعام أو الشراب، وهذا هو السبب في جعلها أمانة علي صحتك أثناء الصيام.

وأضاف التقرير أن تناول البخاخة لمريض الربو تكون بشكل عام من مرتين إلي ثلاث مرات علي مدار اليوم، وهذا يعد علامة علي أخذ المريض لها علي الأقل مرة أو اثنين خلال ساعات الصيام، ولذا عليك أيها الصائم الاطمئنان وأخر دوائك في أمان تام.