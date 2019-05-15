شكرا لقرائتكم خبر عن هل اجبار الطفل علي الصيام يعرضه للمخاطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتبع الكثير من الامهات إجبار الطفل علي الصيام خلال شهر رمضان المبارك، وهذا الأمرقد يتسبب في العديد من المشاكل الصحية والنفسية للطفل، نعم الصيام فريضة ولكن علي الاشخاص البالغين وليس علي الاطفال،وفي حالة رغبتك في تعويد طفلك علي الصيام يكون بشكل تدريجي وليس اليوم باكمله.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي الاضرار الناتجة عن إجبارالطفل علي الصيام، وذلك وفقا لموقع " childmind".

اوضح التقرير أن عدد ساعات الصوم الطويلة تعد مشكلة لدي الاطفال، فكيف لطفل يحرم من السوائل لعدد ساعات كثيرة؟..لافتا أن إجبارالطفل علي الصيام دون وجود رغبة منه علي ذلك يتسبب في شحوب وجه، والهبوط والدوخة وشعوره بالصداع الحاد وألم في الجسم وخاصة البطن، وهذا الأمر هو العامل الصحي السيء الذي يتعرض له الطفل حيال اجباره علي الصيام.

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وأشار التقرير أن العامل النفسي لاجبار الطفل علي الصيام هو نفورة من الصيام، لانه يتكون داخله أن هذا الشهر يتسبب في امتناعه عن الطعام والشراب بطريقة اجبارية.

وقدم التقرير بعض النصائح الهامة للأم التي ترغب في اعتياد طفلها علي الصيام وهي صيامه عدد من الساعات وليست اليوم بأكلمه، أي يصوم للظهروبعد ذلك يتناول وجبة خفيفة، ثم ينتظر إلي صلاه المغرب حتي يتناول الطعام مع الأسرة وقت الإفطار