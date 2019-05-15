شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الدهون الحشوية نوع من الدهون يوجد داخل تجويف البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدهون الحشوية هي نوع من الدهون في الجسم يتم تخزينها داخل تجويف البطن، تقع تلك الدهون بالقرب من العديد من الأعضاء الحيوية ، بما في ذلك الكبد والمعدة والأمعاء.

يشار أحيانًا إلى الدهون الحشوية باسم "الدهون النشطة" وفقا لتقرير موقع " healthline" لأنها يمكن أن تزيد بشكل فعال من خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة.

إذا كان لديك بعض الدهون في البطن، فهذا ليس بالضرورة دهون حشوية، ولكن يمكن أن تكون دهون البطن عبارة عن دهون تحت الجلد ، يتم تخزينها تحت الجلد مباشرة، أما الدهون الحشوية هي في الواقع داخل تجويف البطن ، ولا يمكن رؤيتها بسهولة.



الدهون الحشوية فى البطن

مضاعفات الدهون الحشوية

يمكن أن تبدأ الدهون الحشوية في التسبب في مشاكل صحية على الفور، فيمكن أن تزيد من مقاومة الأنسولين حتى لو لم يكن لديك مرض السكر أيضا يمكن أن ترفع ضغط الدم بسرعة.

الدهون الزائدة الحشوية يزيد من خطر إصابتك بالعديد من الحالات الطبية الخطيرة التي تهدد الحياة على المدى الطويل: وتشمل هذه:

Advertisements

النوبات القلبية وأمراض القلب.

داء السكر من النوع 2.

السكتة الدماغية.

سرطان الثدي.

سرطان القولون المستقيمي.

مرض الزهايمر.