شكرا لقرائتكم خبر عن شاركيه واشرحيله.. إزاى تشجعى طفلك على النظافة الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النظافة الشخصية هى رقم واحد للوقاية من الأمراض والفيروسات والعدوى، لذلك ينصح دائما بالاهتمام بالنظافة وغسل اليدين والأسنان باستمرار، ولكن قد يجهل الأطفال الاهتمام بالنظافة الشخصية، وهنا يكون دور الأبوين فى تدريب أطفالهم على النظافة.

ووفقا لما ذكره موقع pramwash فإن هناك بعض النصائح السحرية لتشجيع الأطفال على النظافة الشخصية وهى:

1: شجع طفلك على غسيل اليدين من خلال ممارسة خمس خطوات طريفة وبسيطة وهى "الترطيب، الرغوة، الصابون، الفرك، الشطف، التجفيف"، وهنا يستمتع الطفل بغسل اليدين، مع التحدث معه عن أهمية غسل اليدين للتخلص من الجراثيم والعدوى.

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2: التحدث مع الطفل عن كيفية انتقال الجراثيم من شخص لآخر وتشجيعه على استخدام الكمامة عند العطس والسعال أو التواجد فى الاماكن المزدحمة مع الاهتمام بغسل اليدين بعد التعرض للعطس.





3: بعد تدريب الطفل على استخدام المرحاض شجعه دائما على غسل وتجفيف المنطقة الحساسة من خلال استخدام ورق التواليت.

4:غسل الأسنان والاهتمام بنظافتها أمر ضرورى لا بد من تشجيع الطفل عليها، من خلال شراء فرشاة أسنان بألوان مبهجة ومعجون أسنان برائحة مميزة يحبها الطفل وتشجيعه على غسلها باستمرار وخصوصا بعد الأكل وعند الاستيقاظ من النوم.