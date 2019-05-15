شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أسترالية: 50 % من الناس لا يعرفون أنهم مصابون بارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أستراليون من مؤسسة البحث الطبى بمستشفى رويال بيرث، أن 50% من الأستراليين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون أنهم مصابون به.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعد هذا البحث جزءًا من دراسة عالمية نُشرت فى مجلة “European Heart Journal Supplements”، وهى حملة صحية تتركز حول اليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم (الجمعة 17 مايو) لإذكاء الوعى بهذه المشكلة.

ويعد ارتفاع ضغط الدم أكبر مساهم فى الوفاة والأمراض القلبية الوعائية فى جميع أنحاء العالم، حيث يصيب حوالى ستة ملايين أسترالى بالغ.

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ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات 3817 شخصًا شاركوا فى الدراسة، ووجدوا أن 31.2% لديهم ارتفاع فى ضغط الدم ونصفهم فقط كانوا على علم به.

ومن بين أولئك الذين تلقوا العلاج، 40% لا يزال لديهم ضغط الدم أعلى من المستوى الموصى به، وكان الأشخاص الذين يدخنون أو يشربون الكحول أو يعانون من أمراض الدماغ الوعائية أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.

وقال البروفيسور "ماركوس شلايش"، قائد الدراسة فى أستراليا، والذى يشغل منصب رئيس الأبحاث السريرية فى مؤسسة رويال بيرث للأبحاث الطبية، إن النتائج مثيرة للقلق.

جدير بالذكر أن ارتفاع ضغط الدم أصاب حوالى 10.4 مليون حالة وفاة فى عام 2017 وهو يؤثر حاليًا على أكثر من مليار من البالغين على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 1.5 مليار بحلول عام 2025.