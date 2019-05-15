شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتتمرن سباحة أثناء الصيام ..أتبع هذه النصائح للحفاظ علي صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة الرياضة من الأشياء المهمة والمفيدة للصحة للكبار والصغار، وتعد السباحة من أهم أنواع الرياضات التي ينصح بممارستها للحصول علي فوائدها الكثيرة للصحة العامة لجسم الانسان، ولكن خلال شهر رمضان ما هي أفضل النصائح للشخص الصائم الذي يذهب لتمرين السباحة خلال ساعات الصيام؟..هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthline".

قدم التقرير بعض النصائح الهامة للشخص الذي يذهب لتمرين السباحة خلال ساعات الصيام، ومنها:

-في الفترة ما بين الافطار والسحور عليك تناول كميات كبيرة من الماء، فهذا يقلل من حدة الشعور بالعطش خلال تمرين السباحة.

Advertisements

-تناول كوب من الزبادي قليل الدسم في وجبة السحور، فهو يعمل علي ترطيب الجسم والحد من الشعور بالعطش ونضارة الجلد.

-اثناء تمرين السباحة حاول قدر الامكان الابتعاد عن اشعة الشمس ويفضل يكون حمام السباحة مغطي تجنبا للتعرض لحرارة الشمس.

-عليك تناول البروتين والخضروات في وجبة الافطار تجنبا لحدوث أي نقص في نسبة عناصر الجسم وخاصة بعد التمرين.