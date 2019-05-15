اشتباكات عنيفة خلال احتجاجات بسبب اغتصاب طفلة في الهند

نيودلهي - لايف استايل
خرجت احتجاجات كبيرة، تحول بعضها إلى اشتباكات، الثلاثاء، في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، عقب جريمة اغتصاب تعرضت لها فتاة في الثالثة من عمرها، الأسبوع الماضي.
وخلال الاحتجاجات، اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في سريناغار، ثم استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وطالب بعض الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، بتطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهم الذي يبلغ من العمر 13 عاما.
وقالت إقرا بشير، التي شاركت في الاحتجاج: "الفتيات لسن في أمان في الكليات ولا في بيوتهن ولا على الطرق. الفتيات غير آمنات في أي مكان".
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