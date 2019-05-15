شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما يجب أن تعرفه عن التبول اللاإرادي الذي يصيب الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني بعض البالغين والكبار في السن من مشكلة التبول اللاإرادي، وهذا الأمر قد يكون بشكل مؤقت وناتج عن أسباب عده سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع "webmed".



س..ماذا يعني التبول اللاإرادي للكبار؟ س..ماذا يعني التبول اللاإرادي للكبار؟ ج.. يعني تعرض شخص كبير في السن وبالغ للتبول عند النوم، وهذا الأمر يعد محرج جدا لدي الاشخاص المصابون به.

التبول اللاإرادي





س..ما هي أسباب الإصابة بالتبول اللاإرادي للكبار؟ج.. هناك العديد من الأسباب منها النفسي ومنها المرضي، والمرضي هو:

-الإصابة بأمراض في الكلى أو حدوث خلل في وظفيتها.

-الإصابة بمرض السكر.

-الإصابة بالتهاب أو مشاكل صحية في المثانة.

-الإصابة بسرطان المثانة أو البروستاتا.

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-أخذ بعض الأدوية المنومة أومضادات الإكتئاب التي تتسبب في ارتخاء أعصاب الجسم وعدم السيطرة عليها.

-الإنزلاق الغضروفي وضغط العصب علي المثانة.

-التصلب المتعدد.

-الإصابة بانسداد في مجرى البول.

اما الناحية النفسية فتعتمد علي التعرض للصدمات النفسية أو الضغوط أو التوتر والقلق.



اسباب التبول اللاإرادي

س..ما هو علاج التبول اللاإرادي للكبار؟ج.. لا يوجد علاج قوي وفعال غير إجراء عملية جراحية في حالة وجود مشكلة في المثانة، ولكن هناك بعض العادات التي تساهم في السيطرة علي التبول اللاإرادي للكبار ومنها: س..ما هو علاج التبول اللاإرادي للكبار؟ج.. لا يوجد علاج قوي وفعال غير إجراء عملية جراحية في حالة وجود مشكلة في المثانة، ولكن هناك بعض العادات التي تساهم في السيطرة علي التبول اللاإرادي للكبار ومنها:

-تجنب تناول الماء قبل النوم.

-قلل من نسبة تناول المشروبات الغنية بالكافيين علي مدار اليوم.

-عليك ضبط المنبه والذهاب للحمام كل ساعتين.