شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صحية تتناولها باعتدال لمخاطرها الصحية.. المكسرات واللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بالطعام ، يذهب الكثير إلى البحث عن الطعام الصحى، ولكن هل تعلم أن الطعام الصحى يجب أن يتناول باعتدال وليس طوال الوقت وبكميات كبيرة.

وعرض موقع "Reader’s Digest" تقرير عن الأطعمة الصحية التى بقدر ما هى لذيذة، إلا أن بعض الأطعمة الأكثر صحي يجب فى الاعتدال ويمكن أن تكون فى الواقع غير صحية عند تناولها بشكل مفرط.

1- الأفوكادو

الأفوكادو من الثمار المغذية للغاية وتحتوى على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، فهو مصدر غني بالدهون غير المشبعة الأحادية، والتي تساعد على تحسين صحة الشعر والجلد والأظافر وتخفيض الكوليسترول. ومع ذلك ، فإن استهلاك الكثير من الدهون من أي نوع ليست فكرة جيدة ، لانها عالية السعرات الحرارية.



الأفوكادو

2- الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة مفيدة لصحتك، لأنها مليئة بمضادات الأكسدة والمكونات الصحية للقلب، كما تساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب مع مرور الوقت، فهى مليئة بالسكر والسعرات الحرارية الكثيرة.

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الشوكولاتة الداكنة

3- المكسرات

المكسرات هى مصدر استثنائى للدهون الصحية، والتى يمكن أن تكون مفيدة للحفاظ على صحة القلب، على الرغم من الفوائد فإن المكسرات تحتوي على نسبة 80٪ من الدهون ونسبة عالية من السعرات الحرارية، لكن تناول الكثير منها يمكن أن يضيف سعرات حرارية غير ضرورية للجسم.



مكسرات

4- التونة المعلبة

التونة المعلبة هي إضافة صحية لنظامك غذائى، فهى غنية بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، ولكن تناول الكثير منها يمكن أن تسبب مستويات عالية من الزئبق ، وهو أمر خطير بشكل خاص على النساء الحوامل بسبب المخاطر الصحية التي يشكلها على الطفل الذي لم يولد بعد.



التونة المعلبة

5- اللحم الأحمر

اللحوم الحمراء هى مصدر لذيذ للبروتين الذى يمكن أن يساعد في بناء عظام وعضلات صحية، ولكن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، وخاصة المشبعة بالدهون المشبعة، يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وزيادة خطر الوفاة، للحصول على أفضل النتائج ، تناول اللحوم الحمراء باعتدال.