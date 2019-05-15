خبير تغذية يكشف سر الإفطار الشهي دون الإصابة بالخمول

أكد الدكتور شريف عزمي، خبير التغذية، إن الجهاز الهضمي والجسم غير مؤهل للعمل بكفاءة خلال فترة الصيام في شهر رمضان التي تستمر نحو 15 ساعة، لذلك يجب تهيئته بشكل سليم لتناول الطعام والمشروبات حتى لا يحدث خمول.

وأضاف عزمي، في تصريحات تلفزيونية، أنه مع بداية الإفطار يجب عدم تناول العصائر، لأنها تحدث نتيجة عكسية، لأن دخول السكريات بكمية كبيرة تحدث نوعًا من الخمول للجسم، حيث يتم خفض مستوى السكر عكس ما هو متوقع.

وطالب الدكتور شريف عزمي، خبير التغذية، بضرورة الحصول على السكريات من الفاكهة وليس من العصائر المحلاة، مع ضرورة شرب الماء لأنها تحتوي على النشويات التي تمنح الجسم طاقة، والأمر الثالث شرب الليمون بالنعناع.

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وكشفخبير التغذية، أنه عند الإفطار يجب شرب كوب ماء مع تناول تمر، ثم أداء صلاة المغرب ثم يتم تناول الشوربة ثم البروتين ثم النشويات.

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