شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف علاج يستخدم لتهدئة آلام المفاصل قد يقلل من الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول دواء رخيص يستخدم لتهدئة آلام التهاب المفاصل يمكن أن يخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بأكثر من الخمس.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت دراسة أجريت على ما يقرب من نصف مليون شخص أن أولئك الذين يستخدمون العقار الذى يحتوى على المادة الفعالة "جلوكوزامين" بانتظام تقل احتمالية وفاتهم بنسبة 22% بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.



المكمل الغذائى "جلوكوزامين"

ويعتقد الباحثون أن المكمل الغذائى "جلوكوزامين" يخفض مستويات البروتين سي التفاعلي (CRP) - وهي مادة كيميائية مرتبطة بالالتهابات والنوبات القلبية.

مادة "جلوكوزامين" هو مكمل يستهلكه ملايين الأشخاص حول العالم لتخفيف آلام المفاصل، ووجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن هذه المادة يمكن أن تؤدي إلى تأخير انهيار وتلف الغضروف.

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وقال الباحثون إنه يتم إنتاج مركب "جلوكوزامين" بشكل طبيعي من قبل الجسم في الغضاريف بين المفاصل.

ولتأكيد نتائج الدراسة، تابع باحثون من جامعة تولين في نيو أورليانز بولاية لويزيانا 46639 من الذكور والإناث من دون أمراض القلب والأوعية الدموية لمدة سبع سنوات في المتوسط.

وباستخدام شهادات الوفاة وسجلات المستشفى وجدوا أن مادة "جلوكوزامين" مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15%.

كما أظهرت النتائج أن أمراض الشريان التاجي (CHD) والسكتات الدماغية والوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية انخفضت بنسبة تتراوح بين 9% و 22%.