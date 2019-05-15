شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال محبو الشيكولاتة يصبحوا أكثر إقبالا على الوجبات السريعة مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأطفال الذين يتناولون الأطعمة السكرية هم أكثر عرضة لتناول الوجبات السريعة فيما بعد.

ووفقاً لموقع "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن الشباب الذين صعب إرضائهم بالطعام الصحى عندما كانوا في الثالثة من العمر استمروا في تناول المزيد من الشيكولاتة والحلويات والوجبات السريعة في سنوات المراهقة.



شيكولاته

وفي سن العاشرة، كان الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة السريعة والدهنية يستهلكون 24٪ من الحلويات والشيكولاتة أكثر من نظرائهم، وعندما بلغوا 13 عامًا، كانوا لا يزالون يتناولون 11% من الوجبات السكرية.

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وبعد تحليل بيانات أكثر من 1000 طفل، وجد الباحثون إن 16% من الأطفال في سن ثلاث سنوات يظهرون علامات الأكل الهزيل، وفي سن العاشرة تناولوا كميات منخفضة للغاية من الفاكهة والخضروات واللحوم، وبدلاً من ذلك ، كانوا يستهلكون شوكولاتة بنسبة 24% أكثر من نظرائهم.

وأضاف الباحثون أن الأكلات السكرية والشيكولاته ترفع مستويات السكر فى الدم مما يرفع خطر إدمان الوجبات السريعة والإبتعاد عن الوجبات الصحية المطبوخة فى المنزل، لأن الوجبات السريعة بها نسبة كبيرة من السكريات لإحتوائها على المشروبات الغازية والبطاطس المقلية.