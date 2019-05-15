شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك فى رمضان بعصير الدوم.. هيحميك من السرطان وهيقوى ذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوم يعد من النباتات الغذائية التي تحتوي على العديد من عناصر جسم الإنسان الهامة له ولصحته، فهو له مذاق أكثر من الرائع، ولون خلاب، وطعم مميز، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الفوائد الصحية التي تعم على جسم الإنسان نتيجة لتناوله لهذا المشروب الرائع، وذلك وفقا لموقع "health".

أوضح التقرير أن عصير الدوم يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان ومنها مضادات الأكسدة والبوتاسيوم والفسفور والكالسيوم والحديد، وفيتامين ب وأ، وهذا ما يجعله من المشروبات الهامة جدا لصحة الصائم خلال الشهر الكريم.

فوائد الدوم

وقدم التقرير العديد من الفوائد الصحية لعصير الدوم ومنها:

-يساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل كبير لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف.

-يعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، ويحد من ارتفاعه بشكل كبير.

Advertisements

-نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من المشروبات التي تحمي جسم الإنسان من الإصابة بالسرطان.

-من المشروبات الجيدة في تقوية الذاكرة.

-يعد علاج قوي لمرضي الربو.

-يحافظ علي نضارة البشرة ويحد من تعرضها للتجاعيد.

-من المشروبات الجيدة في تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من ارتفاعه.

-يعد من المشروبات الجيدة في تنظيف الجسم والحد من التعرض لتراكم السموم في الجسم.