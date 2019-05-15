احمرار جلد الرضيع وعلاجات منزلية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 مايو 2019 04:41 مساءً -

يتعرض المولود أحياناً كثيرة لتسلخ الجلد خاصة منطقة أسفل البطن نتيجة الحفاضات التي تستخدمينها لنظافة رضيعك، إليك أشهر العلاجات المنزلية السريعة التي تخلص طفلك من التسلخات أبرزها حليب الثدي.

أكدت خبيرة الطب البديل «هند مأمون» على بعض العلاجات الطبيعية، منها:

زيت جوز الهند

فهو مضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا؛ مما يجعله مثالياً لعلاج طفح الحفاضات.

الخل الأبيض

اخلطي ملعقة صغيرة من الخل الأبيض في كوب من الماء النظيف، عند تغيير طفلك، امسحي المحلول على مقعدة الطفل؛ حتى تتوازن حموضة الخل مع البول الذي هو قلوي، وبعد تجفيف الطفل جيداً ودهن زيت جوز الهند وألبسيه الحفاض.

يمكن لك عمل محلول متساوٍ من الخل الأبيض والماء، وذلك إذا كنت تستخدمين حفاضات من القماش القابل لإعادة الاستخدام.

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حليب الثدي

يحتوي على أجسام مضادة يمكنها مكافحة الأمراض دون التسبب بالالتهاب؟ وذلك بسكب بعض حليب الثدي وتطبيق بضع قطرات على الطفح الجلدي، انتظري حتى يجف الحليب بشكل طبيعي بمجرد أن يجف الحليب ضعي حفاضة طازجة لطفلك.

زيت البترول «فازلين»

هو مرطب للغاية ويعمل كحاجز بين بشرة طفلك الرقيقة وملمس حفاضاته.

نشاء الذرة

جيد في امتصاص الرطوبة. بمجرد تنظيفه، ضعي بعض المسحوق بعناية على مقعدة طفلك، ثم ضعي حفاضات نظيفة له.