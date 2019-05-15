انسداد أنف الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 مايو 2019 04:41 مساءً - أحياناً تلاحظ الأمهات بوجود بعض المشكلات في تنفس مواليدهن، ولا يعرفن كيفية التعامل معها، يوضح الدكتور "أيمن شبايك" استشاري الأطفال أن انسداد الأنف عند الرضع يرجع لأحد الأسباب التالية: تضخم اللحمية ودخول أجسام غريبة للأنف، بالإضافة إلى حدوث التهاب في الجهاز التنفسي. حدوث إصابات في الأنف. حدوث حساسية بالأنف وغالباً تكون موسمية. تغير الجو باستمرار. حدوث انحراف بالحاجز الأنفي. وجود أورام حميدة بالأنف قد يكون سبباً أيضاً.

وأشار الدكتور أيمن: يمكنك معرفة إذا ما كان طفلك يعاني من انسداد الأنف من خلال هذه الأعراض: سماع شخير مزعج من الطفل. إبقاء الفم مفتوحاً مع التنفس أثناء النوم. إفرازات من الأنف بشكل مستمر. صعوبة التنفس أثناء الأكل. سماع صوت للتنفس عند طفلك بشكل مزعج.

ويقدم الدكتور أيمن بعض النصائح الطبيعية لعلاج انسداد أنف رضيع بوضع بعض نقاط محلول ملح للطفل تباع في الصيدليات، العمل على تدفئة الطفل وعدم تعرضه لتيار برد أو هواء؛ لأن هناك بعض الأطفال يصابون بانسداد الأنف نتيجة لتعرضهم لتيار البرد، إعطاء الطفل الرضيع بعض الأعشاب الدافئة.

نصح "استشاري الأطفال" أم رضيع الحمل الغزلاني في حالة انسداد الأنف له بوضعه أثناء النوم على البطن، فهذه الوضعية تقلل من صعوبة التنفس، وتساعد في علاج انسداد الأنف.