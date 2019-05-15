أسباب تقوس الأرجل عند الأطفال وعلاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 مايو 2019 04:41 مساءً - تقوس الأرجل عند الأطفال من الأمور الشائعة في الإصابة خلال السنوات الأولى من العمر، ويكون واضح عند الأطفال في مراحل عملية المشي الأولى، فما أسبابه، ومتى يكون طبيعي ومتى يكون مرضي، وماهو علاجه..

عن ذلك أفاد البروفيسور واستشاري طب الأطفال الدكتور همام قنديل وذكر أن تقوس الأرجل هو زيادة المسافة بين الركبتين أو خروج الركبة إلى الخارج واعوجاج القدم.

أسباب تقوس الأرجل:

• تقوس الأرجل يعد حالة طبيعية لدى الأطفال تضح في أول سنوات المشي.

• وجود نقص في فيتامين د المسبب لمرض لين العظام أو ما يسمى بالكساح مما يسبب تقوس الأرجل.

• الإصابة بأي أمراض في العظام تؤثر على نسيج العظم ونموه.

• الإصابة بمرض بلاونت وهو مرض يسبب خلل في نمو قصبة الساق ويعتبر مرض خلقي.

طريقة تشخيص تقوس الأرجل:

• عمل تحاليل دم للطفل.

• فحص مستوى الكالسيوم و الفيتامينات وأهمها فيتامين د.

• عمل أشعة لمقارنة درجة الميلان من الركبة للكاحل وقياسها ومقارنتها بالطبيعي.

علاج تقوس الأرجل:

• في المراحل الأولى من المشي لا يتطلب الأمر أي علاج وسوف تعود الأرجل لوضعها الطبيعي في السنة الرابعة من العمر.

• من المهم الإهتمام بتغذية الطفل.

• من الضروري تعريض الطفل للشمس.

• في بعض الحالات قد يتطلب الأمر وضع جبيرة لعلاج التقوس.

• يمكن الاستعانة بأجهزة تقويم وتدعيم الأرجل.

• أما في حال الإصابة بمرض بلاونت فالعلاج عبارة عن إخضاع الطفل لجراحة في العظام لتعديل التقوس.

وأخيرا من المهم معرفة أنه ليس هنالك أي دراسة تؤكد الشائع حول إلباس الطفل الأحذية بطريقة عكسية لتعديل التقوس.