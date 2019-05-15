شكرا لقرائتكم خبر عن إليك 8 وسائل طبيعية تحميك من الجفاف أثناء الصيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

يفقد الصائم نسبة كبيرة من السوائل في ساعات النهار خاصةً في الأجواء الحارة، ما يزيد من احتمال التعرض للجفاف.

ولتجنب ذلك، نقدم مجموعة من الوسائل، التي تساعد على منع الجفاف، حسب موقع توب 10 هوم ريميديز:

1- الإكثار من شرب الماء

الخطوة الأولى للوقاية من الجفاف هي زيادة استهلاك المياه. المياه عادة ما تكون كافية لترطيب الجسم، ويجب شرب كمية كافية من الماء حتى دون الشعور بالعطش.

ووفقاً لمعهد الطب الأمريكي، يحتاج البالغون الأصحاء الذين يعيشون في مناخ معتدل إلى 13 كوباً أو3 لترات من السوائل يومياً، بينما تحتاج النساء البالغات إلى حوالي 9 أكواب، أو 2.2 لتر في اليوم.

2- محلول مضاد للجفاف

من المهم استعادة السوائل والمعادن المفقودة في الجسم بسرعة عندما يعاني الشخص من الجفاف، وتشير دراسة نشرت في 2010 بالمجلة الدولية لعلم الأوبئة إلى أن المحاليل المضادة للجفاف تساعد على التخفيف من الوفيات الناجمة عن الجفاف، لذلك يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح و 6 ملاعق صغيرة من السكر (أو السكر البني) إلى 4 أكواب من ماء الشرب.

3- اللبن الزبادي

علاج فعال للجفاف الناجم عن الإسهال أو القيء، ومهدئ للمعدة ويُسهل الهضم، لذلك يُنصح بتناول كوب من اللبن الزبادي العادي عدة مرات يومياً، ويمكن أيضاً تناول الأرز المسلوق المغلي مع اللبن والقليل من الملح.

4- الخضراوات والفواكه

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الفواكه والخضراوات ذات المحتوى العالي من الماء تتميز بأملاح مرطبة ومعادن وسكريات. لذلك، فهي تعمل بطريقة مماثلة للمشروبات التي يفضلها الرياضيون، ومن أبرز هذه الفواكه والخضروات، البطيخ، والشمام، والغريب فروت، والبرتقال، والفراولة، والخيار، والعنب، والبابايا، والكرفس، والخس، والفجل، والسبانخ، والكوسا، والطماطم.

5- الموز

الموز فاكهة أخرى يمكن تساعد في علاج الجفاف الخفيف، إذ يؤدي الجفاف إلى فقدان المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم، ويساعد الموز في استعادة هذا المعدن الهام.

علاوة على ذلك، قد يساعد في استعادة الأداء الطبيعي للعضلات الضيقة الناتجة عن فقدان الماء الزائد في الجسم.

6- ماء جوز الهند

يساعد أيضاً تناول كوب من ماء جوز الهند في علاج الجفاف، فالمحتوى العالي للكهارل في ماء جوز الهند يجعله مشروباً مرطباً، ويحتوي على مستوى منخفض نسبياً من السعرات الحرارية والسكر.

7- ماء الشعير

المغذيات في الشعير تساعد على تجديد المعادن المفقودة عند الإصابة بالجفاف. يمكن أن يوفر ماء الشعير علاجاً سريعاً لأعراض الجفاف لأنه سهل الهضم ويبقي الجسم بارداً لبعض الوقت.

8- ماء الليمون

يساعد هذا المشروب المريح على ترطيب الجسم ويمكن إضافة عصير نصف ليمونة إلى كوب ماء، مع ملعقة عسل ونصف ملعقة من مسحوق الفلفل الأسود وقليل من الملح.