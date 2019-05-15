رئيسة وزراء نيوزيلندا ترفض طلبًا غريبًا لطفلة مرفقًا برشوة قيمتها 5 دولارات

تلقت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما رسالة من رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، ترفض فيها طلبا منها تضمن "رشوة".

وذكرت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد"، الأوسع انتشارا في البلاد، أن الطالبة التي عرفت فقط باسم "فيكتوريا" تبدي اهتماما شخصيا بالغا بـ"التنين"، وطالبت الحكومة بتخصيص تمويل من أجل البحث عن المخلوق الأسطوري.

وكتب شقيقها على موقع التواصل الاجتماعي "ريديت"، أن فيكتوريا أرادت من الحكومة أن تدعمها حتى تتمكن من تدريب التنانين في حال وجدتها.

Advertisements

ووجهت الطفلة طلبها هذا إلى رئيسة الوزراء عبر رسالة، مرفقة بـ 5 دولارات نيوزيلندية.

قد يهمك أيضا:جاسيندا أرديرن تُؤكِّد أنّ ارتداءها الحجاب طمأن أهالي الضحايا

رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقَّى تهديدات بالقتل عبر "تويتر"