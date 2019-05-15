شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى..الكبة والفتوش وفتة الحمص بالزبادى تزين مائدة رمضان فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ الخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم ”الخليج 365” على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

الإفطار من لبنانفتة الحمص بالزبادى

فتة الحمص باللبن من أشهر الأكلات اللبنانية التى تقدم فى المناسبات وخاصة شهر رمضان، من فوائد الحمص أنه يمد الجسم بالفيتامينات اللازمة له، كما أنه مدرللبول ومفيد لأمراض الكلى ويفتت الحصوات ويمنع الإصابة بأمراض القلب والسرطان ويخفض نسبة الكولسترول في الدم، وهناك مصدر للكالسيوم من اللبن لتقوية العظام.



فتة الحمص بالزبادى



الفتوش

الفتوشملك السلطات اللبنانية فلا تجد مائدة لبنانية لا يوجد عليها طبق سلطة الفتوش الذى يمتاز بقيمته الغذائية الكبيرة لأحتوائه على أكثر من 10 أصناف من الخضروات بالإضافة إلى الخبز المحمص وتتبيلة دبس الرمان مع السماق وزيت الزيتون.

Advertisements

ورق عنب وسمبوسك وكبة مقلية

من أشهر المقبلات اللبنانية ورق العنب بزيت الزيتون الذى يدعم صحة القلب ويمنع الأزمات القلبية، والحمص والسمبوسك باللحم أو الجبن، إضافة إلى الكبة المقلية والكبة النيئة والفلافل.



مقبلات لبنانية

الكبة بالصينية

ويتكون الطبق من اللحم المفروم مع البصل والبرغل والسماق والبهارات ولكن بدلا من طريقة الكبة التقليدية، يفضل اللبنانيون أن يتناولها فى الصينية بالفرن، تعطى الجسم حصته من البروتين اللازمة لليوم.