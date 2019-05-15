6 نصائح مهمة لتجنّب مضاعفات الطقس الحار وضربات الشمس

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاع درجة حرارة الجو لتصل إلى 39 درجة اليوم الأربعاء، وتصل ذروتها يوم الخميس إلى 40 درجة وللوقاية من أشعة الشمس وبخاصة في الصيام، نقدمّ بعض النصائح الهامة لتجنب المضاعفات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة.

يقدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، بعض النصائح الهامة لتجنب المضاعفات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث تسبب الحرارة الشديدة في أكثر من 600 حالة وفاة كل عام، يمكن الوقاية من الوفيات والأمراض المرتبطة بالحر، حيث إنه لا يزال الكثير من الناس يتوفون من الحرارة الشديدة كل عام، فيجب اتخاذ تدابير للبقاء باردًا ورطبًا، حيث إن الطقس الساخن جدا يمكن أن يجعلك مريضا، كما يمكن أن تصاب بضربة شمس، إذا كان جسمك لا يستطيع تعويضه بالسوائل اللازمة التي تفقدها عند التعرض لحرارة الشمس.

وقال مركز السيطرة على الأمراض، إن العوامل الرئيسية التي تؤثر على عدم قدرة جسمك على الوقاية من أشعة الشمس متعددة، حيث يمكن أن يلعب العمر والسمنة، والجفاف، وأمراض القلب والأمراض العقلية، وضعف الدورة الدموية، وحروق الشمس، وتعاطي المخدرات، وتناول بعض الأدوية دورًا كبيرًا في الإصابة بضربات الشمس.

وأوضح المركز، أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر معرضون لخطر كبير للأمراض المرتبطة بارتفاع درجة حرارة الجو، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو المرضى النفسيين.

يقدم مركز السيطرة على الأمراض "CDC بعض الخطوات الهامة لمنع الأمراض والإصابات والوفيات المرتبطة بالحرارة أثناء الطقس الحار:

أولا: البقاء في مكان مكيف قدر الإمكان.

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ثانيا: اشرب الكثير من السوائل حتى لو لم تشعر بالعطش، والصائمين عليهم الإكثار من شرب الماء، والسوائل، بعد الإفطار وحتى آذان الفجر.

ثالثا: تجنب ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق.

رابعا: ارتد ملابس واسعة وقطنية وخفيفة، وذات ألوان فاتحة تعكس أشعة الشمس.

خامسا: خذ أكثر من حمام بارد على مدار اليوم لتهدئة جسمك من أشعة الشمس.

سادسا: لا تترك الأطفال، أو الحيوانات الأليفة في السيارة

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