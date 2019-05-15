اصطدام طائرة أنغيلا ميركل بشاحنة في مطار دورتموند

أدى حماس إحدى معجبات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تضرر طائرتها بعدما قفزت المعجبة من شاحنة كانت تقودها لالتقاط صورة لها مع ميركل في مطار دورتموند، ونسيت في غمرة حماسها أن تشد مكابح الشاحنة، التي تهادت ببطء إلى مقدمة طائرة المستشارة واصطدمت بها.

ونشرت النسخة الإلكترونية من صحيفة "شبيغل" الألمانية، يوم الثلاثاء، صورة لاصطدام الشاحنة بالطائرة وهي من طراز غلوبال 5000، مضيفة أن المعجبة عاملة بالمطار.

وأكدت القوات الجوية الألمانية في تغريدة عودة ميركل إلى برلين مستقلة مروحية يوم الاثنين بعد الضرر الذي أصاب طائرتها بسب شاحنة، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.

يعد هذا الحادث صداعا في رأس القوات الجوية هي في غنى عنه، بعد سلسلة من تعطل الطائرات الحكومية القديمة، مما أدى إلى إرجاء رحلات لميركل ومسؤولين آخرين.

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وكانت المستشارة ميركل قد تأخرت في أواخر نوفمبر الماضي عن اجتماع لمجموعة العشرين في الأرجنتين، بعد أن اضطرت طائرتها الحكومية إلى القيام بهبوط غير متوقع في طريقها بسبب مشكلة فنية.

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