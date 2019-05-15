شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لجراحات السمنة أن تكون سببًا في حمايتك من السرطان..الدكتور أحمد السبكي يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الدراسات ربطت بشكل مباشر ما بين السمنة والإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، وإن اختلفت أعداد هذه الانواع ما بين دراسة وأخرى ، ووفقا لمنظمة الصحة، فإن ثلث وفيات السرطان تقريباً تحدث بسبب مجموعة من عوامل الخطر السلوكية والغذائية الخمسة والتى تتمثل فى ارتفاع منسوب كتلة الجسم وعدم تناول الفواكه والخضراوات بشكل كاف وقلّة النشاط البدني وتعاطي التبغ والكحول.

وبالتالى فإن مختلف الدراسات والمنظمات الصحية العالمية ربطت بشكل مباشر ما بين السمنة المفرطة وخطرالإصابة بالسرطان، فهل من الممكن أن تكون جراحات السمنة حلا مناسبًا لفقدان الوزن مما يحميك من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما فيها الإصابة بالأورام السرطانية ؟

الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يشرح في التقرير التالي الدور الذى يمكن أن تلعبه جراحات السمنة فى تقليل خطر الإصابة بالسرطان .



4 أمراض جراحات السمنةتحميك من الإصابة بها

بعض الاورام السرطانية مرتبط حدوثها بالسمنة:

وأوضح الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ ”الخليج 365” أنه أصبح من المعروف حاليا إن جراحات السمنة لها قدرة على التصدي للعديد من الأمراض مثل تصلب الشرايين والسكر وأمراض القلب، والعديد من الأمراض الأخرى، ولها العديد من الفوائد في الصحة العامة لمن يجرى تلك الجراحة.

وأضاف السبكي أن الكثير مازال يجهل الدور الذى يمكن أن تلعبه عمليات وجراحات السمنة فى مواجهة الأورام السرطانية أو منع حدوثها من الأساس، خاصة أن هناك بعض الاورام السرطانية تكون الإصابة بها مقترنة بشكل أساسي بهرمونات تنتج عن خلايا دهنية، مثل أورام الرحم وعنق الرحم، وكذلك أورام الثدي، مختلف هذه الأنواع من الأورام مرتبط بشكل مباشر بزيادة الوزن والسمنة المفرطة .

وتابع: نسبة حدوث الأورام السرطانية في مريض السمنة تزيد 5 اضعاف الانسان الطبيعي، والقضاء على السمنة يقي بنسبة كبيرة جدا من هذه الاورام، وهو ما لا يدركه الكثير من الناس.

وأشار استشارى جراحات السمنة والسكر إلى أنه طيلة السنوات الماضية، ارتبطت السمنة كمسبب للإصابة بالكثير من الأمراض، وعلى رأسها السرطان، فوفقًا لأحدث تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، فإن "زيادة الوزن أو السمنة" مسؤولة عن نحو 25% من المساهمة النسبية في الإصابة بالسرطان.



أرقام ومعلومات حول علاقة السمنة بالإصابة بالأمراض السرطانية

شائعات خاطئة تربط بين جراحة السمنة والسرطان:

وعلى جانب آخر أشار السبكى إلى أنه رغم هذا الدور الذى تلعبه جراحات السمنة فى الحماية من الأورام السرطانية، إلا أنه للأسف هناك العديد من الشائعات التى يتم تداولها عن تسبب هذه الجراحات في الأورام السرطانية، وهو ما يعد تصور خاطئ تماما وعارٍ من الصحة، لأنه من غير المنطقي بأي حال من الأحوال أن الجراحات التى لديها قدرة قدرة على منع حدوث الاورام السرطانية ومن الممكن ان تقي كثيرون من هذه الأورام الخطيرة، مثل أورام الثدي وعنق الرحم والمرتبطة بشكل رئيسي بالسمنة تكون سببًا في الإصابة بها .

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أ.د/ أحمد السبكي استشاري

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