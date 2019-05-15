شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحافظ مريض القولون العصبى على صحته فى رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بعدم القدرة على تناول الطعام؟ هل تشعر بعدم تذوق الطعام جيدا مع تواجد ألم شديد في البطن؟ هل تشعر بألم شديدة في المعدة بعد تناولك للطعام؟ إذا كانت إجابتك نعم فعليك قراءة هذا التقرير التالي، والذي يوضح حقيقة الأمر وطرق وكيفية حفاظ مريض القولون على صحته خلال ساعات الصيام، وذلك وفقا لموقع "healthline".

قدم التقرير بعض النصائح الهامة والمفيدة لمرضي القولون العصبي خلال شهر رمضان، وهذه النصائح تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء على وجود أي مشاكل صحية لهؤلاء المرضي، ومن هذه النصائح التالي:

- في بداية الأمر يجب تقسيم وجباتك من الإفطار إلى السحور لثلاث وجبات يوميا، وتكون كميات الوجبات صغير حتى لا تحمل القولون فوق طاقته.

- التقليل من كميات الدهون التي توضع في الطعام حتي لا تشعر بالثقل وعدم القدرة على الحركة والتعرض للالم الشديد.

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- مضغ الطعام جيدا يقلل من حدة الإصابة والشعور بألم المعدة والقولون.

-عليك الاسترخاء قدر الإمكان لأنها من الحيل الجيدة التي تقلل من الإصابة بألم القولون العصبي.

-ابتعد عن التوتر والقلق قدر الإمكان لأنهم من الأسباب المؤدية للإصابة بألم القولون العصبي.