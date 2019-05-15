فوائد غير متوقعه لتناول التمر على الإفطار

فوائد عديدة تجعلك لا تترددين في بدء إفطارك على التمر يومياً في رمضان؛ فهو يساعد على الهضم وتحسين صحة العظام، ووفقاً لتقرير نشره موقع برايت سايد، يساعد التمر على تحسن صحة العظام؛ لغناه بالكالسيوم والمغنيسيوم، وكلاهما يقوي العظام ويحارب أمراضاً مثل هشاشة العظام.

على الجانب الآخر، يساعد تناول التمر على تحسن صحة الجهاز الهضمي؛ لغناه بالألياف التي تمنع الإمساك، كما يساعد تناوله على محاربة الإجهاد والاكتئاب؛ لغناه بفيتامين B6 الذي يساعد على إنتاج السيروتونين الذي ينظم حالتك المزاجية.

يساعد تناول التمر أيضاً على منع أمراض القلب وتقليل الدهون الثلاثية، كما أنه مصدر غني للبوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، على الجانب الآخر احتواء التمر على مضادات الأكسدة مثل الفينوليك، تخلص الجسم من السموم وتزيد من فقدان الوزن.

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