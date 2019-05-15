شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف العطش أثناء الصيام.. إليك الحل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعاني أغلب الصائمين من الشعور بالعطش أثناء يوم رمضان أكثر من شعورهم بالجوع، وهنا ننشر نصائح معينة تساعد الصائم على التخفيف من شدة عطشه.

ومن هذه العادات التي ينصح بها أخصائيو التغذية، شرب نحو 8 أكواب من الماء على فترات متقطعة بين الإفطار والسحور، فالجسم يقوم بتخزين كميات معينة من الماء ويتركها لوقت حاجته لها.

وأيضا، تجنب الأغذية والسوائل السكرية خاصة عند وجبة السحور، فالسكريات عادة تسحب السوائل من الدم وخلايا الجسم.

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كذلك، تجنب التوابل الحارقة والأغذية المالحة، لأن أكل التوابل والأطباق المالحة يزيد حاجة الجسم لشرب الماء.

كما ينصح الخبراء بتجنب تناول الوجبات السريعة، لأنها تثبط إشارات الشعور بالشبع، وتعزز الشعور بالجوع والعطش.

ويؤكد الخبراء أيضا على ضرورة تناول الخضار والفواكه، فهي تحوي نسبة كبيرة من الماء.

وينصح أيضا بالتقليل من مشروبات الكافيين، لأنها تسبب فقدان الأملاح والماء من الجسم. حسب “العربية نت”.