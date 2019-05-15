نمط الحياة الصحي يساعد على تخفيض مضاعفات مرض السكري

نصح أطباء مستشفى "آخن" الألماني الجامعي، المرضى المصابين ب السكري المُعرضين لخطر الإصابة بأمراض عديدة أخرى الالتزام بنمط صحي في الحياة اليومية، وحذّروا مرضى السكري بأنهم أكثر عرضة من الآخرين للإصابة بأمراض الأعضاء الداخلية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية فهم عادة ما يصابون بانسداد الأوعية الدموية.

ووفقا للأطباء الألمان يمكن تخفيض خطر المضاعفات التي يسببها مرض السكري بـ "تغيير نمط الحياة مع تناول الأدوية الخاصة لمنع حدوث هذه المضاعفات". وهم يقترحون ما يلي-

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وجبة الإفطار الغنية بالدهون والكربوهيدرات تُساعد على التحكم في مرض السكر

التخلي التام عن التدخين بجميع أشكاله.

التخلي عن تعاطي المشروبات الكحولية أو التقليل منها ما أمكن

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ممارسة النشاط البدني

اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط.

كما تجدر الإشارة، إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط تحتوي على كمية كبيرة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمأكولات البحرية وزيت الزيتون والأسماك والبقوليات. كما يسمح بتناول اللحوم الحمراء بضع مرات في الشهر، والدواجن مرتين في الأسبوع، وتتمثل المسألة الرئيسية في هذه الحمية الغذائية باستهلاك كمية كبيرة من الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة.

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