مخاطر تُهدد طفلك حال "هَزّه" أو ارتطام رأسه بشيء صلب

يتعرض الأطفال الصغار والرضع لاصطدام رؤوسهم كثيرًا بالأجسام الصلبة، سواء كانت الأرض أو الاصطدام بالأثاث أثناء اللعب، بعض تلك الصدمات تكون بسيطة وبعضها يكون إنذار بالخطر، لذا يجب أن تضع فى اعتبارك إذا ظهرت على طفلك أعراضاً خطيرة أن تذهب لأقرب مستشفى.

تعد صدمة الرأس المؤذية، سواء بسبب ارتطام رأس طفلك إذا سقط على الأرض أو بسبب متلازمة هزّ الرضيع، نوعًا خطيرًا من إصابات الرأس، يحدث بسبب الاهتزاز أو الاصطدام الشديد أو الرجيج.

في كثير من الأحيان ، تؤدي الصدمة المؤذية للرأس إلى وفاة الطفل الرضيع، كما يمكن أن يؤدي إلى:

-نزيف حول الدماغ.

-العمى.

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-فقدان السمع.

- صعوبات فى النطق أو التعلم.

-النوبات.

-تلف في الدماغ.

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-الشلل الدماغي.

-الإعاقة الذهنية.

-لا يستطيع الأطفال دعم رؤوسهم الثقيلة تمامًا، ونتيجة لذلك ، فإن الهز أو التأثير العنيف والقوي يتسبب في إصابة دماغ الطفل.

علامات وأعراض صدمة الرأس المؤذية:

التهيج

خمول (مشكلة في البقاء مستيقظا)

مشكلة في التنفس

القيء

الغيبوبة (غير قادر على الاستيقاظ

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