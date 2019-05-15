وفاةُ "المرأة الوحش" صاحبة أبشع عملية تجميل في وجهها

تُوفيت إلسا باتون المُلقّبة بـ"المرأة الوحش" وصاحبة أبشع عملية تجميل، بسبب تحول وجهها إلى شكل سيىء جرّاء العمليات التجميلية.

وجاءت وفاة إلسا عن عمر يُناهز 84 عامًا أمس الأحد، بعد صراعها مع المرض، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت ألسا باتون في برنامج "the Real Housewives of Miami"، مع ابنتها ماريسول باتون، وذلك بعد إجرائها كثيرًا من عمليات التجميل الفاشلة.

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وقالت عائلة باتون في بيان يوم الأحد، "لقد توفيت حبيبتنا إلسا باتون في عطلة عيد الام في عطلة نهاية الأسبوع بعد مرض طويل، وكانت محاطة بأسرتها وأصدقائها المقرّبين، وتوفيت لتلحق بزوجها دونالد باتون الذي توفي في فبراير الماضي عام 2018".

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وعبّرت العائلة عن امتنانها للعديد من المعجبين والأصدقاء الذين قدّموا صلواتهم لإلسا، مشيرين إلى أنه سيعقد حفل تأبين يوم الجمعة القادم في ميامي.

وظهرت ابنة ماريسول، 52 سنة ، في المواسم الثلاثة لبرنامج the Real Housewives of Miami والذي استمر من عام 2011 إلى عام 2013

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