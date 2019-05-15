شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل" تحذر: فئة من المضادات الحيوية الزائدة ترفع خطر تلف الأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة دندي أن فئة من المضادات الحيوية شائعة الاستخدام قد تزيد من خطر تعرض المريض لضرر خطير وربما دائم من تلف الأعصاب بنسبة 50% تقريبًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إنه منذ فترة طويلة تم التعرف على الاعتلال العصبي المحيطي باعتباره أحد الآثار الجانبية المحتملة للمضادات الحيوية التى يطلق عليها اسم "فلوروكينولون" ولكن لم يكن معروفًا ما مدى قوة هذا الارتباط وكيف يمكن أن يتأثر بطول فترة العلاج أو حسب العمر والجنس.

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المضادات الحيوية

ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر الباحثون بقيادة الدكتور "دانيال موراليس" من كلية الطب بالجامعة إلى قاعدة بيانات تضم 1.3 مليون شخص بالغ تعاطوا وصفة أو أكثر من المضادات الحيوية "فلوروكوينولون" أو "أموكسيسيلين" أو "كلافولانايت" مع عدم تشخيص الاعتلال العصبي المحيطي في بداية العلاج.

ووجد الباحثون أن الاستخدام الحالي للمضادات الحيوية "فلوروكينولون" يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بالاعتلال العصبي المحيطي بنسبة 47%، مما يسبب 2.4 حالة إضافية لكل 10 آلاف مريض سنويًا من العلاج.



المضادات الحيوية

وكان الخطر أعلى بالنسبة للرجال وارتفع مع التقدم في العمر وطول فترة العلاج بفئة المضادات الحيوية "فلوروكينولون"، وظل تشخيص اعتلال الأعصاب المحيطي أكثر لمدة تصل إلى ستة أشهر.