شكرا لقرائتكم خبر عن الرطوبة المنخفضة تزيد فرص الإصابة بالأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن انخفاض نسبة الرطوبة يقلل من دفاعات الجهاز المناعى ضد الإصابة بالأنفلونزا.

وفى الدراسة التى نشرت فى مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، استخدم الباحثون الفئران المعدلة وراثيا لمقاومة العدوى حيث تم إيواء الفئران فى غرف فى نفس درجة الحرارة، لكن مع رطوبة منخفضة أو طبيعية، ثم تعرضوا لفيروس الأنفلونزا "أ".. فوجدوا أن انخفاض نسبة الرطوبة أعاق الاستجابة المناعية للحيوانات.

وقال الدكتور "أكيكو إيواساكى" الأستاذ بجامعة ييل فى الولايات المتحدة من المعروف أنه عندما تنخفض الرطوبة، تحدث زيادة فى حالات الإصابة بالأنفلونزا ووفياتها.

وأوضح باحثون أن زيادة بخار الماء فى الهواء مع وجود مرطبات فى المنزل والمدرسة والعمل، وحتى فى بيئات المستشفيات هى استراتيجية محتملة للحد من أعراض الأنفلونزا وتسريع الشفاء.