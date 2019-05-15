شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف علاقة اضطرابات الأكل بالاكتئاب لدى الحامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نتائج دراسة حديثة أن هناك علاقة بين اضطرابات الأكل والاكتئاب لدى المرأة الحامل.

وقالت الدكتورة "فرانشيسكا سولمى"، الأستاذ في كلية الطب جامعة"واشنطن": "لقد وجدنا أن النساء اللائي عانين من اضطراب في تناول الطعام في أي وقت قبل الولادة، حتى لو كان قبل سنوات في سن المراهقة، كن أكثر عرضة لأعراض الاكتئاب أثناء الحمل وحتى 18 سنة بعد ولادة طفلهن ".

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ووفقًا للباحثين، تشير هذه النتيجة إلى أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل قد لا يتعافون تمامًا لأننا نعلم أن اضطرابات الأكل والاكتئاب تحدث غالبًا في نفس الوقت.

كانت دراسات سابقة قد أوضحت أن الأعراض الاكتئابية بين الأمهات المصابات باضطرابات الأكل قد تتحسن بعد فترة ما حول الولادة.

وشدد الباحثون على أن هناك حاجة المزيد من التدريب للممارسين والقابلات حول كيفية التعرف على اضطرابات الأكل أثناء الحمل، والتي يمكن أن تساعد في الحد من اعتلال الصحة العقلية على المدى الطويل".