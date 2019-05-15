شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما يكبر ويتعب منك.. ازاى تحمى طفلك من هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وهى عبارة عن فقدان كثافة العظام وترققها، قد يكون ذلك نتيجة سوء التغذية وقلة الفيتامينات فى الجسم، مما يعرضها للكسر والهشاشة، وقد يصاب الأطفال بهشاشة العظام فى سن مبكر مما يؤثر على صحتهم ونموهم ، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح للأمهات لحماية ابنائهن من هشاشة العظام وفقا لما ذكره موقع betterhealth



الحليب

1:عرضى طفلك لأشعة الشمس فى الصباح الباكر وذلك لاحتوائها على فيتامين د الذى يعزز صحة العظام ويقويها، وذلك لمدة ربع ساعة .

2: شجعى طفلك على تناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن الوجبات الجاهزة، وتشجيعه على تناول البيض والحليب والجبن ، لأنها تحتوى على نسبة عالية من البروتينات والكالسيوم وبعض الفيتامينات الاخرى التى تحمى الجسم من هشاشة العظام.

3: الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه سواء للأم الحامل والمرضعة أو الطفل وذلك لتقوية جهازه المناعى وعظامه.

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طفل

4:إذا كان الطفل رضيع ، فلا بد من الاهتمام بالرضاعة الطبيعية فى أوقاتها المحددة ، حيث يحتوى حليب الأم على جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحته وعضلاته ، وتساعد على نموه بشكل صحى.

5: تشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية، حيث أنها تبنى العضلات والعظام وتحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام.

6:الابتعاد عن الاطعمة المصنعة والمعلبة لاحتوائها على بعض المواد الضارة .