شكرا لقرائتكم خبر عن سبانخ وتمر ولبن.. أطعمة أساسية فى رمضان للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل قدوم شهر رمضان تذهب كل أسرة لشراء جميع المستلزمات الخاصة بقدوم الشهر الكريم، وهذا الأمر للعزائم وما شابه ذلك، ولكن قدم هذا التقرير بعض الأطعمة التي يجب توفرها في كل منزل خلال شهر رمضان للحفاظ على الصحة العامة، وذلك وفقا لموقع "webmed".

قدم التقرير بعض الأطعمة التي يجب أن تتوفر في كل منزل خلال شهر رمضان لأنها هامة لصحة الصائم ومنها التالي:

-الحليب، فهو غني بعنصر الكالسيوم وتناول كوب من الحليب يعد شيء جيد لصحة الصائم حيث انه يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية وايضا يزيد من شعوره بالشبع.

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-السبانخ، تعد من الخضروات الهامة والغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لك ولصحتك، ولذا عليك تناولها كخضروات مطهية او وضعها علي طبق السلطة الخضراء.





-الزبادي يعد من أهم الأغذية خلال شهر رمضان لأن تناوله يعمل علي تحريك الأمعاء وتنشيطها بشكل دائم والحد من تعرضها لأي مشاكل صحية.

-التمر، يعد من أفضل الأطعمة ذات التأثير الإيجابى على الصحة ، حيث أنها تساهم بشكل كبير في إمداد جسمك بالطاقة بعد يوم طويل من الصيام، ولذا عليك تناول ثلاث تمرات في اليوم.