شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تتعامل مع الحر والصيام لو هتخرج من البيت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد هذه الأيام، ومن المؤكد أن هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يؤثر على صحة الصائمين، وهذا الأمر يتسبب في تعرضهم لبعض المشاكل كضربة الشمس والهبوط والدوخة وأعراض أخرى، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي ابرز النصائح الهامة التي تقي الصائم من الاضرار الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات حراراة الطقس، وذلك وفقا لموقع "webmed".

وقدم التقرير عددًا من النصائح الهامة لحماية الصائم من أضرار التعرض لارتفاع درجات حرارة الطقس، كتجنب المشروبات الغنية بالكافيين في السحور لانها تتسبب في فقدان نسبة كبير من الماء في الجسم، وهذا الامر يتسبب في تعرض الصائم للجفاف.

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وأشار التقرير إلى ضرورة تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف عند تناول وجبة الافطار والسحور، لانها تقلل الشعور بالجوع وتمد الجسم بالماء الذي يحتاجه على مدار اليوم، حيث ينصح بتناول 2 لتر من الماء يوميا لترطيب الجسم.

ونصح التقرير بضرورة عدم التعرض أوالجلوس في اماكن بها اشعة الشمس المباشرة، لأنها تزيد من رغبة الجسم بتناول الماء وتسبب الاصابة بالهبوط والاجهاد، وعليك الجلوس في أماكن بها التهوية الجيدة.