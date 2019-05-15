شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الزنجبيل وزيت الأفوكادو لتخفيف ألم متلازمة النفق الرسغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة النفق الرسغي من الأمراض الشائعة التى تسبب الألم الشديد، بسبب ضغط العصب الوسيط الموجود في راحة اليد، ويمكن أن تحدث في إحدى اليدين أو كلتاهما، مسببة أعراضًا مثل الضعف والوخز والألم، على الرغم من أن الأعراض خفيفة في البداية ، إلا أن نقص العلاج قد يؤدي إلى تفاقم الحالة، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الزنجبيل وزيت الأفوكادو لتخفيف ألم متلازمة النفق الرسغى، بحسب موقع step to health.



متلازمة النفق الرسغى

أولاً الزنجبيل

يساعد وضع زيت الزنجبيل موضعياً على تقليل أسباب التهاب متلازمة النفق الرسغي، حيث يحتوي على جينجرول، وهو مركب مضاد للالتهابات ومسكن يمكن أن يساعد في تخفيف الألم.



الزنجبيل

الطريقة:

-امزج زيت الزنجبيل مع زيت أساسي (إما زيتون أو جوز الهند) وقم بتدليكه بلطف على المنطقة المصابة.

-كرر العلاج حتى تشعر بالراحة.



زيت الافوكادو

ثانياً زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو هو مكون مرطب ومضاد للالتهابات ومهدئ، تدليكه على المناطق المتأثرة بمتلازمة النفق الرسغي يمكن أن يخفف من آلامك، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعيد تنشيط الدورة الدموية ويقلل من الإحساس بالصلابة.

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الطريقة:

- قم بتسخين بعض زيت الأفوكادو حتى يصبح دافئاً.

- قم بتدليك الزيت على المنطقة المصابة، مع ممارسة بعض الضغط.

-اسمح لبشرتك بامتصاص الزيت دون شطفه، وإذا أمكن، غطى معصمك بضمادة.

-استمر يومين إلى ثلاثة أيام على التوالي حتى تشعر بالراحة.