شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيتامينات مهمة لصحة المرأة ..متستغنيش عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى كل مرحلة عمرية يحتاج الجسم للتغذية السليمة والفيتامينات التى تساعده على النمو بشكل صحى، وخلال هذه الرحلة تحتاج المرأة لمجموعة من الفيتامينات التى تساعد على تقوية العضلات والعظام وخصوصا بعد الولادة والرضاعة، وبعض الفيتامينات الأخرى التى تساعد على الحد من التجاعيد وتساقط الشعر.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فأن الفيتامينات التى تحتاجها المرأة هى:



فيتامينات

1: فيتامين ب6، ب12 ، وحمض الفوليك ، من أهم الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحتاجها المرأة وخصوصا أثناء فترة الحمل وذلك لحماية الجنين من العيوب الخلقية وانخفاض الوزن بعد الولادة.

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2:فيتامين د، يعتبر من الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، حيث انه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض كما انه يعزز صحة القلب والسكر والتهاب المفاصل، ويحمى المرأة من الاصابة بأمراض.

3:فيتامين ب7"البيوتين"، وهو من الفيتامينات الضرورية لعملية الايض وتعزيز صحة الجلد والشعر والاظافر وتجديد خلايا الجلد الميتة.



صحة المرأة

4:فيتامين سى،يساعد على نمو انسجة الجسم ويحافظ على صحة وجمال ونضارة البشرة ويحميها من أشعة الشمس الضارة.

5:الحديد، من المكملات الغذائية التى يحتاجها الجسم لتعزيز صحته ووقايته من الانيميا ، كما انه يمد الجسم بالطاقة والحيوية ويساعد على التركيز والنشاط.