شكرا لقرائتكم خبر عن البطيخ أهمها.. فواكه تحميك من العطش خلال الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثيرون من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، فهذا الأمر يرجع إلي عدم توافر وقلة نسبة الماء في الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل أنواع الفواكه التي ينصح بتناولها بكثرة خلال وجبة السحور للحد من الشعور بالعطش، وذلك وفقا لموقع ".livestrong".



العطش في رمضان

قدم التقرير التالي بعض الفواكه الهامة لصحتك أثناء فترة الصيام الطويلة، والتي تعمل علي الحد من الشعور بالعطش بشكل كبير، ومنها:

-البطيخ..

يعد من أشهر الفواكه الخاصة بفصل الصيف، والتي تتمتع بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لك ولجسمك وتعمل علي التقليل من الشعور بالعطش وتزيد من الشعور بالشبع والقدرة علي التخلص من الوزن الزائد، وهذا ما يجعلها من أفضل أنواع الفواكه التي ينصح بتناولها بكثرة أثناء شهر رمضان، لأنها تقلل من الشعور بالعطش بشكل كبير.

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-الفراولة..

تتمتع بلونها الأحمر الخلاب وطعمها ومذاقها الرائع، وتعد من أشهي الفواكه التي بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها جسم الإنسان، وهذا ما يجعلها من الفواكه الغنية بالماء والسوائل التي يحتاجها جسم الإنسان.

-البرتقال..

يحتوي علي نسبة عالية من السوائل وهذا الأمر يجعلها من الفواكه الجيد خلال شهر رمضان فيمكنك تناولها عن طريق عصير طبيعي وطازج، فهي تقلل من الشعور بالعطش وتنظيم نسبة الكولسترول والسكر في الجسم.