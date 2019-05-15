شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتستخدم الميكروويف ابعد عن وضع هذه الأشياء به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد ينكر أن الميكروويف سهل بالتأكيد الكثير فيما يخص مسألة الطعام، ولكن على الرغم من ذلك هناك بعض المحاذير التى يجب الانتباه إليها فيما يخص صحتك عند التعامل مع الطعام.

يمكن أن يؤدي استخدام بعض الأطعمة أو الأكواب غير الصحيحة في الميكروويف إلى تعريضك للمرض أو تعريضك للمواد الكيميائية الضارة أو حتى حدوث انفجار للطعام داخل الميكروويف ، لذا عرض موقع " clark" هذه النصائح لتجنب أخطاء الميكروويف الخطيرة.

البيض المسلوق

إذا حاولت غلي البيض في الميكروويف، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى فوضى كبيرة أو احتراق أصابعك، فقد تؤدي الحرارة السريعة إلى توليد الكثير من البخار في البويضة ، التي لا يوجد مكان يهرب منها.



بيض فى الميكروويف

اللحوم

قطع اللحوم المجمدة صعبة الذوبان في الميكروويف، فقد تبدأ الحواف في الطهي بينما يظل الوسط السميك أكثر تجميدًا، إذا لم يقم الميكروويف بتدوير الطعام أثناء طهيه ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى توزيع غير متساوى للحرارة ، مما قد يسمح للبكتيريا بالنمو.



لحوم فى الميكرويف

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حليب ثدى الأم

قد يقوم الميكروويف بتسخين حليب الأم المجمد بشكل غير متساوٍ ، مما يمكن أن يخلق بقعًا ساخنة على فم الطفل الصغير ، وطريقة التسخين هذه قد تدمر بعض البروتينات المناعية للحليب.



كوب ماء فى الميكرويف

أكواب الماء

عندما يتم تسخين الماء العادي في ميكروويف في وعاء من السيراميك أو الزجاج لفترة طويلة، يمكن أن يمنع الفقاعات من التكوّن ، مما يساعد عادة في تبريد السائل.



حليب الثدى فى الميكرويف

الأكواب والأطباق البلاستيكية

تحتوي العديد من المواد البلاستيكية على مواد كيميائية شبيهة بالإستروجين والتي يمكن أن تتسرب إلى طعامك عند تسخين البلاستيك، حتى المنتجات التي تحمل علامة "خالية من BPA" أطلقت مواد كيميائية شبيهة بالإستروجين، من الأفضل تجنب استخدم البلاستيك لإعادة تسخين الأطعمة.