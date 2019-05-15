الأمم المتحدة تمنح أميرة سعودية جائزة التميز في مجال تمكين الشركاء لعام 2019

منحت منظمة سوق الأمم المتحدة العالمية "UNGMP"، الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، "جائزة التميز في مجال تمكين الشركاء لعام 2019"، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن المنظمة، منحت الأميرة الجائزة لجهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية، ودعم الأسر المنتجة، وإنشاء مركز يضم الأسر المنتجة تحت سقف واحد في فترة زمنية محدودة على نفقتها الخاصة، إضافة إلى جهودها في مجال نشر ثقافة السلامة المرورية التي تقلدت فيها منصب الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسلامة المرورية.

وستكرم المنظمة الأميرة عبير الشهر المقبل، في حفل تحضره شخصيات دولية وعربية رفيعة المستوى، حيث اختير الفائزون بهذه الجائزة الدولية، التي تمنح بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية للشخصيات القيادية المؤثرة مجتمعيا، بعد رصد أدوارها في تعزيز قدرات شركائها في بيئات العمل المختلفة، وأدوارها في تمكين مجتمعاتها مهنيا.

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وتعد منظمة "السوق العالمي للأمم المتحدة"، واحدة من المنظمات الرائدة في مجال تأهيل وتمكين شركائها المهنيين للعمل مع منظومة الأمم المتحدة، وتشكل مدخلا هاما للمنظمات والهيئات والشركات العالمية للتعاون مع المنظمة الدولية ووكالاتها وصناديقها المتخصصة، حيث ترأس الأميرة عبير بنت عبد الله جمعية "أصايل" التعاونية التي تدعم الأسر المنتجة بمنهجية الاستدامة تحت سقف واحد، في مشروع "العبية" في قلب الدرعية بمدينة الرياض.

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