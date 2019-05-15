شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على وزنك فى رمضان؟ اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من زيادة الوزن خلال شهر رمضان، وهذا الأمر يرجع لاتباعهم بعض العادات الغذائية الخاطئة، والتي تزيد من فرص زيادة الوزن، كالإكثار من تناول الحلويات والمخللات وتناول الاطعمة المليئة بالدهون والمسبكات وما شابه ذلك، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي افضل الحيل والنصائح التي تساهم في الحفاظ علي الوزن خلال شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا لموقع "healthline".

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الأشياء التي تتسبب في زيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك، ومنها الإسراف في تناول الحلويات، وتناول الأطعمة السريعة المليئة بالدهون، والإكثار من المخللات ، ووضع الكثير من الملح في الطعام، وتناول العصائر الغير طبيعية، وعدم ممارسة نشاط يومي كالمشي، فجميع هذه الاشياء تتسبب في زيادة الوزن خلال شهر رمضان.

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وأضاف التقرير أن هناك العديد من النصائح الهامة التي يمكن أن تساعد على الحفاظ على وزن الصائم خلال شهر رمضان ومن أهمها تناول 2 لتر من الماء يوميا في الفترة ما بين الإفطار والسحور، فهذا يساهم في ترطيب الجسم والحد من التعرض والاصابة للجفاف.

وأشار التقرير إلى أنه ينصح بعدم الإكثار من وضع الدهون أثناء طهي الطعام، لأنها تتسبب في ترسب الدهون في الجسم، وايضا تجنب تناول الأطعمة ذات الملح الكثير ، والابتعاد عن تناول الحلويات.

ونصح التقرير بتناول طبق من السلطة الخضراء يوميا علي الإفطار لأنه غني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتزيد من الشعور بالشبع وسعراته الحرارية قليلة جدا، مع ضرورة ممارسة الرياضة يوميا كالمشي لمدة نصف ساعة فقط.