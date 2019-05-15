شكرا لقرائتكم خبر عن متستهونيش بيها.. مضاعفات خطيرة قد تسببها صدمة الرأس لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة الرأس من الأشياء التى يتعرض لها كثير من الأطفال، بعضها تكون بسيطة وبعضها يكون إنذار بالخطر، لذا يجب أن تضع فى اعتبارك إذا ظهرت على طفلك أعراضاً خطيرة أن تذهب لأقرب مستشفى، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز المضاعفات الخطيرة التى قد تسببها صدمة الرأس لطفلك، بحسب موقع healthy children.

تعد صدمة الرأس المؤذية، سواء بسبب ارتطام رأس طفلك إذا سقط على الأرض أو بسبب متلازمة اهتزاز الرضيع، نوعًا خطيرًا من إصابات الرأس، يحدث بسبب الاهتزاز أو الاصطدام الشديد أو الرجيج.

في كثير من الأحيان ، تؤدي الصدمة المؤذية للرأس إلى وفاة الطفل الرضيع، كما يمكن أن يؤدي إلى:

-نزيف حول الدماغ.

-العمى.

-فقدان السمع.

- صعوبات فى النطق أو التعلم.

-النوبات.

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-تلف في الدماغ.

-الشلل الدماغي.

-الإعاقة الذهنية.

-لا يستطيع الأطفال دعم رؤوسهم الثقيلة تمامًا، ونتيجة لذلك ، فإن الهز أو التأثير العنيف والقوي يتسبب في إصابة دماغ الطفل.

علامات وأعراض صدمة الرأس المؤذية

التهيج

خمول (مشكلة في البقاء مستيقظا)

مشكلة في التنفس

القيء

الغيبوبة (غير قادر على الاستيقاظ)