10 أنواع من الفوبيا المرتبطة بالعلاقة الجنسية

كما هو معروف الفوبيا متعددة ومختلفة وبعضها غريب جداً لدرجة أنه يصعب تصديق بأن البعض يعاني منها.

الفوبيا أو الرهاب مرض نفسي يعرف بأنه خوف دائم من مواقف أو نشاطات معينة عند حدوثها أو حتى بمجرد التفكير بها. الخوف الشديد هذا يجعل الشخص المصاب يعيش حياة مزعجة وغير صحية وقائمة دائماً على القلق. المصابون بالرهاب يدركون بأن مخاوفهم غير منطقية ولكنهم لا يمكنهم التخلص منها. بعض الحالات يمكن تعلم التعايش معها من خلال تجنب المحفزات وبعضها يمكن التخلص منه عن طريق العلاج النفسي.

الفوبيا لا تنحصر بمخاوف عادية سواء الطبيعية مثل فوبيا المرتفعات أو فوبيا الأفاعي أو الأمكان الضيقة أو غير العادية مثل فوبيا الدمى أو فوبيا المرآة وغيرها بل تطال الحياة الجنسية أيضاً.

فعلى ما يبدو هناك عدة أنواع من الفوبيا المرتبطة بالجنس.. فلنتعرف على ١٠ منها.

ميدومالاكوفوبيا- Medomalacuphobia

الرهاب هذا هو فوبيا فقدان الإنتصاب. ولا نتقصد هنا المخاوف التي تنتاب غالبية الرجل بل نتحدث عن رهاب بجميع الأعراض الأخرى مثل صعوبة في التنفس، التعرق الشديد، الغثيان، الفم الجاف وتسارع في نبضات القلب وحتى فقدان القدرة على الكلام والتفكير بوضوح. وفي بعض الحالات المتطرفة يصاب الشخص بالخوف من الموت في حال تحقق الإنتصاب وقد ينفصل عن الواقع لبعض الوقت مع نويات من الهلع الشديد.

جمنوفوبيا- Gymnophobia

هو رعاب التعري والعري والذين يعانون منه يصيبهم الإضطراب والخوف من العري سواء كان يتعلق بهم أو بالاخرين، فهم لا يمكنهم التعري أمام الآخرين ولا يمكنهم رؤية الاخرين عراة. الرهاب هذا لا علاقة له بكره العري الذي يرتبط بمبررات أخرى عقلانية أو أخلاقية، فهذا الرهاب غير عقلاني أو منطقي. الأسباب مختلفة فهي قد تنبع من الشعور بالدونية لناحية الجسد أو لأن العري يجعلهم يشعرون بأنهم مكشوفين وغير محميين.

اوروتو فويبا- Eurotophobia

هو الخوف من الأعضاء التناسلية الخاصة بالنساء. المصابون به قد يخافون من الاعضاء التناسلية الخاصة بالنساء طوال الوقت أو في مواقف معينة كالدخول في علاقة حميمة. في الواقع الرهاب هذا شائع أكثر مما يخيل إليكم وغالباً ما يكون بسبب تجارب جنسية تركت أثرها السلبي الكبير. الأعراض المصاحبة لهذه الفوبيا هي الخوف الشديد، تسارع نبضات القلب، التوتر، نوبات القلق وعدم الوضوح في الرؤية.

اروتو فوبيا- Erotophobia

هو رهاب يتضمن مجموعة مختلفة من المخاوف وعليه هو أكثر الأنواع تعقيداً. يتضم رهاب الحديث عن الجنس، وفي هذه الحالة الشخص لا يعاني من رهاب ممارسة الجنس بل هو لا يريد الحديث عنه أو القراءة عنه أو سماع أحدهم يتحدث عنه. يتضمن أيضاً النقيض كلياً وهو رهاب الجنس أي الخوف من الجنس نفسه وما يتضمنه.

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هو رهاب التقبيل.. فهناك خوف كبير من تبادل القبل والخوف هذا نابع من سببين، إما تجربة سيئة جداً تركت أثرها النفسي الكبير أو الخوف من الجراثيم التي يتم تبادلها خلال عملية التقبيل.

مالاكسا فوبيا- Malaxophobia

رهاب الحميمية، أي أن المصاب بها يعاني من نوبات قلق شديدة وتوتر في حال تم لمسه أو مداعبته وهو يتقاطع مع رهاب تبادل القبل بحكم ان القبل تتطلب اللمس. بشكل أو بآخر هو رهاب المداعبة التي تسبق العلاقة الحميمة.

سيكشوال كلاسترو فوبيا- Sexual Claustrophobia

كما توضح التسمية الرهاب هذا يتضمن كلاسترو فوبيا والذي هو رهاب الأماكن المغلقة ولكن عند المصابين به فهم يخافون من ممارسة الجنس داخل الأماكن المغلقة ولكنهم لا يعانون من هذه المخاوف في حياتهم اليومية. هذه الفئة تعاني من كل أعراض نوبات الرهاب في حال وجدوا أنفسهم في موقف يتطلب منهم ممارسة الجنس في مكان مغلق. أي هلع الأماكن المغلقة لا يظهر إلا حين يتم ممارسة الجنس.

أونيروغمو فوبيا- Oneirogmophobia

هو رهاب من الأحلام الجنسية التي تؤدي الى القذف وهو شائع. المعضلة هي أن الاحلام الجنسية هي جزء أساسي من مرحلة النضوج عند الرجل كما انه لا يمكن التحكم بها حتى بعد مرحلة النضوج. ٩٧٪ من الرجال إعترفوا بان إختبروا في حياتهم أحلاماً جنسية وعليه فان الذين يعانون من هذا الرهاب يعيشون حياة صعبة للغاية. في بعض الحالات المتطرفة بعضهم يرفضون النوم خوفاً من إختبار الأحلام الجنسية التي تؤدي الى القذف.

ميدورثو فوبيا- Medorthophobia

هو الرهاب من العذارى.. الخوف هذا يبدأ عادة خلال مرحلة المراهقة حين يبدأ الشخص بإختبار المشاعر الجنسية والتفكير بالجنس الاخر وعادة تنتهي عند هذا الحد، ولكن الخوف هذا قد يتطور ليصبح رهاب عند البعض. هم يدركون أن خوفهم غير مبرر ولكنهم لا يمكنهم السيطرة على ردات الفعل التي قد تظهر بمجرد تفكيرهم بتواجدهم مع أنثى عذراء.. فكيف هي الحال بالتواجد مع واحدة. الاعراض هي نوبات الهلع والتوتر، ضيق في النفس، ونوبات الذعر.

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