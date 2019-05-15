

مقادير

- قهوة سريعة الذوبان : كوب ونصف (مبردة)

- حليب : 2 كوب

- صوص شوكولاتة : ربع كوب (جاهز)

- سكر : ربع كوب طريقة تحضير 1. وزعي القهوة في قالب الثلج وفرزيها. 2. اخلطي مكعبات القهوة المجمدة مع الحليب وصوص الشوكولاتة والسكر في الخلاط حتى تمتزج المكونات ويصبح المزيج ناعماً. Advertisements 3. صبي القهوة المثلجة في أكواب وقدميها باردة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة تحضير مكرونة بالجبن والحليب دراسة حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن فوائد "حليب الأم"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير الموكا الباردة بالحليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.