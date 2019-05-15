طريقة تحضير دجاج بانيه مشوي للرجيم

مقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه مدقوق)

- الكعك : كوب (مطحون)

- البيض : 3 حبات (مخفوق مع ملعقة خل)

- طحين : ربع كوب

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة طريقة تحضير 1. تبلي الدجاج بالملح والفلفل. 2. اغمسي الدجاج بالطحين لعمل طبقة خفيفة. 3. ضعي الدجاج بالبيض المخفوق ثم بالبقسماط. 4. ادهني طبق الفرن بالزيت. Advertisements 5. ضعي قطع الدجاج المتبلة بطبق الفرن، وأدخلي الطبق الفرن على حرارة 175 درجة لمدة 35 دقيقة حتى ينضج الدجاج ويتحمر ويتقرمش. 6. قدميه دافئاً إلى جانب السلطة والبطاطس المشوية حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير فططريقة تحضير فطيرة الدجاج والسبانخيرة الدجاج والسبانخ طريقة تحضير شوربة الدجاج بالكاري وحليب جوز الهند

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