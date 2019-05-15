طريقة تحضير الدجاج البانيه بالجبن

القاهرة - لايف ستايل

مقادير

- الدجاج : 400 غراماً

- بقسماط : 100 غراماً (مطحون)

- لبن : 200 غم

- البيض : 2 حبة

- جبنة الموتزاريلا : 100 غراماً

- جبنة بارميزان : 100 غراماً

- البقدونس : ملعقة كبيرة

- دقيق : 50 غم

- ملح : 5 غرام

- بهارات : 5 غرام

- عصير الليمون : 100 غراماً

- زيت عباد الشمس : 300 غراماً

- البرتقال : 5 شرائح

- طماطم : 5 غرام (شرائح)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير 1. يتبل الدجاج بالملح وعصير الليمون والبهارات. 2. يوضع البيض مع اللبن ويخلط حتى يصبح قواماً واحداً، ثم ضع قطع الدجاج بالخليط. 3. ضع الخليط في البقسماط المطحون ثم يقلى بالزيت. 4. ضع الدجاج المقلي في طبق التقديم وضع شرائح البرتقال حوله والطماطم من الجانب الآخر. Advertisements 5. أضف جبنة الموزاريلا والبارميزان، ثم يرش بالبقدونس. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير فططريقة تحضير فطيرة الدجاج والسبانخيرة الدجاج والسبانخ طريقة تحضير شوربة الدجاج بالكاري وحليب جوز الهند

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