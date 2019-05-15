شكرا لقرائتكم خبر عن علاج احمرار العينين بالقطرات حسب استشارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العيون الحمراء هي حالة يصبح فيها لون العين البيضاء أحمر ويمكن أن يتغير مظهر العين الحمراء على نطاق واسع، وقد يبدو أن هناك عدة خطوط وردية أو حمراء متعرجة على الصلبة أو قد تظهر الصلبة بالكامل باللون الوردي أو الأحمر.



العيون الحمراء

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “allaboutvision”، يمكن أن تحدث العين الحمراء في إحدى العينين أو كليهما، ويمكن أن ترتبط بعدة أعراض ، بما في ذلك:

تهيج

احتراق

جفاف

الم

إبراء الذمة

العيون الدامعة

حساسية للضوء

رؤية ضبابية

العيون الحمراء أو المحتقنة شائعة جدا ولها أسباب كثيرة.

أسباب احمرار العين

سبب ظهور العيون الحمراء هو تمدد الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة بين الصلبة والملتحمة الصافية للعين، ويمكن أن تتورم هذه الأوعية الدموية الصغيرة (التي عادة ما تكون غير مرئية) بسبب أسباب بيئية أو متعلقة بنمط الحياة أو بسبب مشاكل معينة في العين.

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احمرار العيون

عادة ما تكون العيون الحمراء ناتجة عن الحساسية ، أو تعب العين ، أو العدسات اللاصقة الزائدة ، أو التهابات العين الشائعة ، مثل العين الوردية (التهاب الملتحمة)، ومع ذلك ، قد يشير احمرار العين في بعض الأحيان إلى حالة أو مرض أكثر خطورة في العين، مثل التهاب القزحية أو الجلوكوما.

علاج إحمرار العينين

نظرًا لأن العين الحمراء لها العديد من الأسباب (بما في ذلك بعض الأسباب الخطيرة التي تتطلب عناية فورية)، يجب عليك مراجعة طبيب العيون على الفور إذا كان لديك عيون حمراء ، مغمورة بالدماء - وخاصة إذا ظهرت احمرار فجأة وترتبط بعدم الراحة أو عدم وضوح الرؤية .



العيون الحمراء

وللحصول على أفضل الطرق وأكثرها أمانًا للتخلص من العيون الحمراء ، راجع طبيب العيون الخاص بك لتحديد سبب العيون الحمراء لديك واحصل على أكثر خيارات العلاج فعالية.