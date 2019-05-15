شكرا لقرائتكم خبر عن لو صحيت من السرير رقبتك وجعاك.. 3 حلول لعلاج ألم الرقبة الناتج عن النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام الرقبة الناتجة عن وضعية النوم الخاطئة من المشاكل الصحية الشائعة، حيث أن النوم في وضع غير مريح لعنقك قد يجعلها تؤلمك في الصباح، فى هذا التقرير نقدم بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لعلاج آلام الرقبة الناتجة عن النوم، بحسب موقع live strong.

تغيير طريقة النوم

وفقًا لمركز شيفرت الصحي بجامعة فرجينيا تك، فإن وضع النوم المناسب على جانبك مع وسادة أسفل الرأس، يبقي عمودك الفقري مستقيما، ويبقي جسمك في حالة محاذاة بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على وسادة بين ركبتيك يمكن أن يساعد في الحفاظ على العمود الفقري والرقبة مستقيمة.

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تجنب النوم على بطنك لأنه يؤدي إلى اختلال مناطق متعددة من العمود الفقري، من الأفضل أيضًا عدم النوم على ظهرك إلا إذا كان لديك وسادة خاصة لتقويم العظام للتأكد من محاذاة العمود الفقري بشكل صحيح.

تغيير الوسائد

النوم مع الكثير من الوسائد يمكن أن يزيد من الضغط على العضلات والأربطة والأوجه، ويؤدي إلى ألم الرقبة، يمكن أن تدفع الكثير من الوسائد رأسك ورقبتك إلى أعلى، مما يؤدي إلى ألم العمود الفقري، يمكنك تجربة وسادة تقويم العظام بدلاً من ذلك للحفاظ على العمود الفقري في وضع مناسب أثناء النوم، و تضمن وسائد تقويم العظام محاذاة الرقبة والعمود الفقري.



الم الرقبة

تمارين تقوية وتمديد الرقبة

يمكن أن يؤدي تمدد الرقبة وتقويتها إلى تحسين المرونة والقوة والمساعدة في تخفيف الألم، تحتوي بعض صالات اللياقة البدنية ومراكز اللياقة البدنية على أجهزة مخصصة للرقبة ، ضع يدك على جانب من رأسك واعطي بعض المقاومة وأنت تضغط على الرقبة، قم بذلك على جانبي الرأس ، وكذلك الجزء الأمامي والخلفي للرأس.