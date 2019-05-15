اسباب صداع الاطفال منها العدوى أو التوتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع من الأمراض الشائعة التى تصيب 90% من الأطفال فى سن المدرسة، حيث يصاب الأطفال بنفس أنواع الصداع التي يصاب بها البالغين، مثل صداع التوتر والصداع النصفي، بحسب ما ذكر موقع singhealth، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب صداع الأطفال.



اسباب صداع الاطفال

اسباب صداع الاطفال

هناك مجموعة من العوامل التى يمكن أن تجعل طفلك أكثر عرضة للصداع:

-إصابة بالرأس، حيث إن الإصابات المفاجئة والكدمات يمكن أن تسبب الصداع، ومعظم إصابات الرأس طفيفة، لكن اطلب المساعدة الطبية على الفور إذا كان الطفل يتقيأ، أو ينزف من الأنف أو الأذنين، أو يشعرالنعاس، أو يمشي على نحو غير ثابت، ويفقد وعيه، أو يعاني من نوبة، أو يشتكي من عدم وضوح الرؤية، أو الصداع يزداد سوءًا بشكل مستمر بعد حدوث صدمة على الرأس.

-المرض والعدوى، الصداع هو أحد الأعراض المتكررة للعديد من أمراض الطفولة الشائعة مثل نزلات البرد والتهاب الأنف التحسسي والتهابات الأذن والجيوب الأنفية.

- القلق، يمكن أن يسبب القلق والتوتر الناجمين عن مشاكل مع أولياء الأمور أو المعلمين أو الأصدقاء صداعًا لدى العديد من الأطفال.

- البيئة المحيطة، يمكن للتغيرات المناخية والضوضاء الصاخبة والروائح والأضواء الساطعة أن تسهم جميعها في الصداع.

-الاستعداد الوراثي. إذا كان هناك تاريخ عائلي من الصداع السئ ، فسيكون الطفل أكثر عرضة للإصابة به، ينطبق هذا بشكل خاص على الصداع النصفى.

-الأسباب النادرة: عدوى الدماغ وأورام المخ.

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-الصداع أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 أعوام والأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي من الصداع أو الصداع النصفي.



اسباب صداع الاطفال منها العدوى

متى يجب طلب المساعدة عند الإصابة بالصداع عند الأطفال

على الرغم من أن الصداع العرضي لا يدعو للقلق، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون عرضًا لحالة أكثر خطورة، هذا هو السبب في أنه من المهم الانتباه إلى أعراض صداع طفلك، ورؤية الطبيب إذا كان الصداع يبدو غير عادي ، أو يحدث في كثير من الأحيان ، أو يعطل أنشطته اليومية، وتشمل الأعراض التى تتطلب المساعدة الطبية:

-الصداع الذي يوقظ الطفل من النوم أو يحدث في الصباح الباكر.

- القيء فى الصباح الباكر.

-صداع يتزايد.

-الصداع مع الحمى أو تصلب الرقبة.

-الصداع مع تغيرات في الرؤية.

-الصداع الذي يتبع الإصابة.

-الصداع مع النوبات أو الإغماء.